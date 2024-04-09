逾19萬公務員　空缺率10%近2萬個

公務員編制逾19萬，政府提交立法會的文件提交的數字顯示，空缺近2萬人，空缺率10%。以政策局計，教育局的空缺率最高，達到15.6%，文職部門則是衞生署，佔12.9%。當局強調出現空缺的原因包括退休、辭職，以及為推行新措施和改善服務而開設新職位等的空缺。

公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交的文件指出，目前公務員編制為192,323人，當中包括了常額及有時限職位的數字，但不包括法官及司法人員、廉政公署和香港駐外地經貿辦事處在當地聘請的人員，而實際人數為172,549，空缺為19,774，空缺率為10%。

空缺率較高的政策局為教育局，達到15.6%，該局的公務員編制為6,292人，實際人數為5,309，有983個空缺。空缺率達12.9%的衞生署，編制有6,927人，實際人數為6,031，有896個空缺。

食物環境衞生署的公務員編制為11,492人，實際人數為10,256，空缺1,236個，空缺率為10.75%；康樂及文化事務署的空缺率為7.6%，編制人數為10,291，實際人數有9,505，空缺786個；編制有9,826人的房屋署，實際人數為9,221，空缺605個，空缺率為6.15%。

公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合辦事處的編制有35人，但零空缺；編制33人的公務員敍用委員會，實際人數為34人，較編制多1人。

當局指出的空缺的原因包括退休、辭職，以及為推行新措施和改善服務而開設新職位等的空缺。如現有提供的服務模式正進行檢討，部門或會待檢討完成再決定是否填補相關空缺。

為確保政府有效運作，文件指部門會透過招聘、晉升，或由合適的人員署任處理出缺的職位；部門亦可靈活採用現行的延長公務員服務年期的措施。當局表明會繼續留意整體人手需求及招聘情況，提醒各部門及早制訂人力計劃，適時展開招聘工作。