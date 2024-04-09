ESG行動廣泛滲透建造業　調查指近70%參與者為工友

環境、社會和企業管治（ESG）近年在港愈來愈盛行。香港建造商會今日（9日）發表有關「可持續發展嘉許計劃」調查，發現ESG行動在行業廣泛滲透，不只限於老闆及管理層，更有近70%參與者為工友或工地前線人員，他們最常參與的ESG行動為廢物回收，佔89.1%，而近20%受訪者更曾參與10項或以上ESG行動。香港建造商會會長林健榮表示，欣見嘉許計劃有助建造業實踐ESG，並得到廣泛層面參與，特別是工地前線人員，相信實踐ESG可推動建造業的長遠發展和進步。

調查發現，90%人認同ESG可推動建造業發展和進步；有逾90%受訪者認為「可持續發展嘉許計劃」加深他們對ESG的認識；另有87.2%受訪者認為，建造業正積極實踐ESG。此外，有56.4%受訪者認為政府及業界加強推廣ESG，屬最有效提升行業ESG水平的方法；其次為提供獎勵，有51.8%；以及提供全面培訓，佔51.8%。

香港建造商會於2022年12月，撥資1,000萬港元推出「可持續發展嘉許計劃」，當中包括建立行業ESG資料庫，並通過「ESG職FUN獎賞」手機應用程式提供獎賞，讓從業員建立ESG工作模式。目前已有106個工地加入，手機應用程式更錄得逾20萬參與人次。