中大團隊發現堰塞湖可引致地震　重力加載及流體壓力擴散引發

中大團隊發現堰塞湖可引致地震。傳統認為地震主要由地殼板塊運動等地底不可預測的地質變化引起。中大今日發布研究結果指，發生於地表的自然災害，如山崩所導致的堰塞湖也會引發地震。中大稱這項研究是首次證實地表災害與地震存在互為因果的關係。

中大理學院地球與環境科學課程助理教授陳衍佐表示，在2018年青藏高原白格發生了兩次山崩，並形成了堰塞湖。研究團隊之後觀察到，在山崩地裂一周內該區域發生了超過60次地震，頻率超出形成堰塞湖前20倍。陳衍佐指出，經研究後發現，該地區的地震很有可能是因為該堰塞湖的重力加載和流體壓力擴散引發。他續指，當崩塌物阻塞河谷或河床行成堰塞湖，水位上升使得水壓增加，從而增加對地下的壓力，湖水會同時擴散到地下孔隙並增加孔隙壓力，在這兩種聯合作用下附近斷層會進一步滑動繼而引發地震。而地震又會引致山崩形成堰塞湖，所以地表自然災害和地震可能會相互觸發。

陳衍佐還表示，大部分情況是會在地震後引發山崩形成堰塞湖，但是如人工湖泊或一些人工水壩形成的湖也會引發地震。陳表示，當前還不能確定堰塞湖是否會經常引發地震或引發的地震最高可達多少震級。此次研究發現的地震不是很大，最高一次震級是2.6級，他表示可能是因為該地本來就不處於地震帶之上，如果某地本身就處於地震帶上，山崩和堰塞湖就可能會造成更多和更強烈的地震。