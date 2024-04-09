當局連同區議員　下周一開始　展開一星期垃圾徵費調查

政府挑選區議員，為垃圾徵費先行先試計劃收集地區意見，今日（9日）向區議員進行解說，有與會人士表示，當局在會上指區議員需要收集「真實意見」，因意見將會影響計劃如何實施，甚至「影響香港未來」，又指民政署會幫忙協調公屋與私樓，為「攞正牌洗樓」，協助區議員訪問，預計區議員將在下週一（15日）開始訪問，約進行一個星期調查後，在22日提交結果予政府，並會將報告遞交立法會。

就先行先試地點的情況，東區區議員植潔玲表示連翠邨暫時未見有很多人使用指定膠袋，認為試行計劃期間，居民參與度未必高，主要因市面仍未強制使用指定袋，加上住戶本身有不少其他垃圾袋、膠袋，因此多數希望先用完該批膠袋。不過她指連翠邨有廚餘機，3至5分鐘路程亦可到達綠在區區，相信回收方面問題不大。

屯門區區議葉文斌認為區議員身分為非官方，因此可以得到更多官方問不到的答案，亦符合現時區議會諮詢的性質。屯門有兩院舍參與先行先試計劃，葉指希望調查能更了解前線運作，如院舍清潔員往往年紀較大，能否應付這些程序、指定袋的堅固程度等。他又指居民要一定時間培養回收習慣，部分法團因害怕負責亦不願意安裝廚餘機，指目前政府溝通仍未見實質成效。

沙田區區議員林宇星表示政府希望區議員支援政府做意見收集工作，因區議員比較掌握民情民意，亦接觸到基層市民。他又指先行先試計劃挑選的試點不像大型屋苑一樣有支援，也比較有代表性，相信當出現典型問題時，也可從中了解，也希望收集的意見可以成為垃圾徵費計劃的優化措施。