視力問題及肥胖學生增加　當局：做法行之有效　

疫情3年，視力問題或肥胖學生都有所增加。立法會今日(9日)召開的促進家庭教育事宜小組委員會會議中，有議員指不少學生缺席政府提供的「學生健康服務」，原因或嫌檢測方法太過簡單，並質疑情緒評估是否有效；亦有議員建議需在醫療以外的渠道，應付學童的視力和肥胖問題。政府代表則認為驗測和轉介的做法向來行之有效，學生健康服務會維持現時的做法。

議員陳凱欣每年應有逾40萬名學生接受免費的周年健康檢查，然而在疫情期間，有關的數字是33萬，冀當局了解幾萬人無出席檢查的原因。她又批評檢查的做法廿多年不變，譬如檢驗視力仍採取傳統的讀E字方向，即使有知道患上近視但不能掌握其度數。至於藉問卷形式來評估學生情緒的做法，擔心有人未必如實作答，難以反映其真實情緒健康狀況，而現實情況，是不時發生同學輕生的個案。

另一議員管浩鳴亦十分關注中、小學生超重的現象。他指自己童年時好肥，最重曾達260磅，強調「依家咁靚仔係另外一回事情」認為肥胖未必是醫學上的問題，反而更重要的是養成良好生活習慣，指鄰近地區會向學生提出強制性運動的要求，譬如必項參與球類或田徑競技。他又指學生的視力不能靠視光師解決，呼籲當局要多宣傳打機的害處，尤其是對視力的危害。

衞生署社會醫學顧問醫生鍾偉雄回覆，學生缺席健康檢查，原因可能是時間不合、或不在香港、或忘記出席，承認中學生的出席率較小學生要低。他說近視在香港是非常普遍，若學童本身要戴眼鏡，則會戴上眼鏡來檢視力，以評估其眼鏡是否仍然合適，如發現問但會轉介視光師跟進，冀及早發現，以免惡化成弱視。政府十分關注打機損害視力，已推出網頁教導如何健康使用互聯網，內有好多相關資訊，如觀看屏幕20分鐘停20秒等健康貼士，冀同學使用電子產品之餘亦可保障健康。

至於學童情緒的問卷，是讓學生表達自己的情緒狀況之後，再根據其答案來提供建議，或綜合分析來評估趨勢或情況。他強調好多學生都是如實作答，當中亦發視不少需要轉介或跟進的個案。另一方面，衞生署透過學校和教育局合作的「全校園健康計劃」會向參與學校提供指引，建議調整校政、或改變環境設施，培養學童有利健康的生活習慣，如舉辦體育服日、或從飯堂小賣部的食品入手，鼓勵學生多做體能運動，採取營養飲食。以防肥胖或過重問題。

當局又指，疫情後學生的確出現視力下降，加上外出活動減少，肥胖問題突顯。在2022/23的視力測試，有13%的中小學生需轉介到視光師進行視力評估；心理方面，亦有1.8%的中小學生獲轉介到健康評估中心，同意需檢視學生健康服務的每一個環節，是否存在改善空間。