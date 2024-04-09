調查揭2022年母乳餵哺率下降至85%　當局料與疫下支援受限有關

最新母乳餵哺調查顯示，2022年本地母乳餵哺率持續下降，但比2000年調查仍然大幅提升。當局指，在與各界積極和緊密合作下，社會普遍支持母乳餵哺，截至上月31日，當局已在超過20個涉及新商業發展項目的賣地條件中，加入提供育嬰間設施和哺集乳室的要求，而設於政府物業內的育嬰間已超過380間。

醫衞部門今日於促進母乳餵哺委員會會議上表示，涵蓋2020年和2022年出生嬰兒的調查顯示，本地母乳餵哺率均有所下降，估計因為新冠疫情期間，醫院、母嬰健康院和社區的支援服務及推廣工作受限於各項防疫措施，但2022年出院時的母乳餵哺率為85%，相較2000年的55%仍有大幅提升，同期全母乳餵哺至4個月大的比率則由8%提高至22%。

當局表示，現時全港8間設有婦產科的公立醫院均已獲認證為「愛嬰醫院」，而衞生署轄下正提供服務的28間母嬰健康院中，亦有3間獲得「愛嬰醫療機構」認證，餘下25間健康院亦已開展認證程序。當局指，2017年起就待售供新商業發展項目之用的政府土地，加入新賣地條件，規定發展商必須提供育嬰間設施和哺集乳室，截至上月31日，已在超過20個涉及新商業發展項目的賣地條件中加入相關要求，同期設於政府物業內的育嬰間則已超過380間。當局又指，會繼續聯同社會各界緊密合作，透過不同途徑加強宣傳母乳餵哺，並加快「愛嬰醫療機構」的認證工作，加強醫護界對授乳母親的專業支援。

衞生署由1998年起在轄下的母嬰健康院進行母乳餵哺調查，初期每年進行，直至2002年起改為每兩年一次，2016、2018及2020年出生嬰兒出院時曾以母乳餵哺的比率分別為86.8%、87.5%及86.8%。