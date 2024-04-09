支援電子支付智能的士咪錶面市　司機收款即時到帳兼免手續費

以電子支付方式繳付的士車費於本港尚待普及。有本地公司推出首款獲運輸署批准，可連接到電子接單和收款平台的智能的士電子咪錶。為吸引的士司機使用，平台不會向的士司機收取任何手續費，亦會推出2,000個免費安裝名額。目前，該平台涵蓋全港超過1,500輛的士，預計年底可擴展至超過8,000輛。

Taxi Pay智能電子咪錶分為線上及線下軟硬件配套，司機須事先安裝「司機助理」手機應用程式，用作個人電子收款和接單。另外，的士安裝智能咪錶後，可透過藍芽和無線網絡，連接電子支付裝置，乘客下車時可直接利用支付裝置輕觸付款，或掃描車廂的二維碼，打開支付頁面付款，款項會直接存入司機帳戶。

平台整合現時市面多個叫車程式，並支援18種支付方式，包括多款信用卡、電子錢包及轉數快等。目前，除了使用AlipayHK的乘客要繳付3.5%手續費，其他支付方式均免手續費，而以銀聯及云閃付支付更有9折優惠，優惠期至6月30日。

為吸引更多司機使用，Taxi Pay總裁及創辦人顏林胤指出，平台提供司機零手續費及「T+0數期」，即乘客付款後，款項即時轉入司機的虛擬賬戶，司機可即時提款。他續指，平台首階段會免費為2,000輛的士安裝智能咪錶及收款器，現已有1,500輛的士參與。他透露，平台計劃為司機提供安裝優惠，冀今年底有逾8000部的士完成安裝。