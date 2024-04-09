兩款安撫奶嘴夾或致窒息　海關呼籲停用

香港海關提醒市民，測試結果顯示，有兩款安撫奶嘴夾的扣件及連接帶，有導致窒息和纏頸風險。海關呼籲立即停用該兩款安撫奶嘴夾，商戶若有出售，亦應立即下架；相關調查仍在進行中。

海關表示，早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的安撫奶嘴夾供應。海關人員在相關零售商分別試購兩款安撫奶嘴夾作安全測試，結果顯示，兩款安撫奶嘴夾的扣件，能穿過兩個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，但沒有提供通風氣孔。

其中一款安撫奶嘴夾的奶嘴扣件為可拆卸的，亦能同時完全穿過模擬嬰兒嘴巴大小的測試模板。若嬰幼兒意外吞下，有導致窒息的危險。另一款安撫奶嘴夾在拉力測試下，其最大長度超出安全標準的限制，有導致纏頸的危險；該款安撫奶嘴夾亦未有附載《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記及雙語安全警示或警告。

海關其後採取行動，搜查涉案零售商及批發商，未有發現其他同款懷疑不安全的安撫奶嘴夾；亦發出禁制通知書，禁止該兩間零售商及有關的批發商繼續出售該兩款安撫奶嘴夾。海關提醒市民使用安撫奶嘴夾前，應細閱相關的使用說明及指示；一旦發現損壞或弱化跡象，即予以拋棄，以及時刻留意嬰幼兒的使用情況，確保他們安全。