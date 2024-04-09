行會接納薪常會建議　不進行公務員薪酬水平調查第2階段工作

公務員薪俸及服務條件常務委員會早前表明有關公務員薪酬水平調查，不進行第2階段工作。政府今日(9日)公布，行政會議接納有關建議。

政府指薪常會較早前提出建議，鑑於現時勞工市‍場出現嚴重且前所未有的波動，影響市場上的薪酬安排和水平，繼而影響從市場蒐集的與薪酬相關數據的合時性和準確性，加上政府近年推出的引入人才和勞工的措施對回復勞工市場穩定的作用亦有待觀察，因此現時不適宜進行本輪薪酬水‍平調查的第2階段工作。

薪常會認為政府在決定是否重啟下一輪薪酬水平調查之前，應重新審視相關情況，包括當時的整體勞工市場狀況，同時又留意到不少引入人才的措施暫時為期2年，因此建議政府在一段合理時間後檢視是否有條件進行薪酬水平調查。

公務員事務局發言人表示，政府在全盤考慮薪常會審慎和深入的分析，以及各持份者的寶貴意見後，決定全面接納薪常會的建議。

薪常會於2020年決定接受政府邀請進行新一輪公務員薪酬水平調查，並採用兩階段方案。首階段工作因疫情影響而受阻，最後在2023年年底完成。薪常會及後在2024年2月6日，就是否以及何時進行第二階段工作向行政長官呈交第六十六號報告書。