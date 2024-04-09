劈友藏毒日夜刀繽紛　治安崩壞經濟往下沉

香港治安崩壞，已由「國際大都會」淪為「國際大刀會」、「日夜刀繽紛」。本月初在油麻地發生的一宗疑似黑幫「行刑式」尋仇案，以至其他類似惡性治安事件，不僅令人質疑執法人員有否認真執法和反黑，更讓人擔心香港治安不靖，根本無法安心拼經濟。不少市民向《東呼即應》表示，擔心治安差影響香港聲譽，令旅客卻步；議員吳傑莊建議，盡量縮短假難民覆核的時間，並遣返他們至原居地等候覆核的結果，以免他們在港作亂。亦有人獻計，可善用假難民和黑幫的打鬥「專才」，在香港搞國際綜合格鬥邀請賽，為「盛事經濟」盡一分力。

香港持續有罪案發生，而且很多案件都涉及南亞假難民，市民出街都膽顫心驚，甚至銅鑼灣也有錶行出現劫案，香港政府是否需要正視問題呢？為此，《東呼即應》訪問市民的看法；陳先生認為，港府應該要正視問題，他指之前香港治安環境一直保持良好，但最近其他種族來港，他認為應該是要教育他們。曾先生則指，因為之前經常發生斬人事件，新聞經常播放，旅客聽到都會覺得不好聽，影響香港聲譽。

鍾先生則認為這是一個歷史問題，香港政府應該需要做檢討。張小姐認為，對於本地較多南亞裔人士聚集的某些地區，應加強執法人員巡邏會更好，如果有那麼多打鬥事件，可能會令人覺得香港治安秩序不太好，對遊客來說，會覺得想去香港某些地方而不敢去。

中西區區議員(中區選區)施永泰表示，注意到香港近數個月，多了劫案或與治安相關的問題，而這些犯罪或罪案其實是要防患未然；如果能在罪案發生前及時阻止，永遠好過出事後才來緝捕疑犯，所以他認為如果看到很可疑的人出現在社區或大廈，就確實需要舉報。

市民時刻提高警覺、見疑即報固然重要，但執法部門又是否應該多加把勁，特別是從源頭解決假難民治安毒瘤問題，替市民看好門口。議員吳傑莊則指，香港在疫情過後市面恢復正常，惟罪案數字由7萬多宗增加至9萬多宗，一些傳統罪案，例如搶劫或傷人案數量都相對比較平穩，也有輕微增幅，看到後都希望政府及執法部門方面，可以盡快補齊人手加強防止、制止及懲處罪犯，加大阻嚇力從而令罪案率減低。

吳表示，假難民是香港一個長年未解決的問題，亦一直困擾香港，假難民對香港的整體成本，帶來每年10多億元公帑的消耗，各界對此頗有意見；但是都要作出平衡，要遵守國際公約，維持國際形象之餘，對於本地市民的保障同樣重要。他認為最根本是要將遣返的程序縮短，假難民等候聲請的上訴期間，要在香港逗留很久，案件才會有判決，可把未有留港資格的先遣返原居地等待上訴，將本港1萬5千多或1萬多的假難民數目減低；另一方面，他認為最重要是「截龍」，希望從他們的來源地多作宣傳，讓他們知道來到香港，不會有任何所謂的特赦，或者香港並非他們想像那樣容易找到工作，並要大力打擊蛇頭，多管齊下去解決這個毒瘤問題。