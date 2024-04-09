垃圾徵費醞釀19年　社會今現反對聲　環團促港府遇困難勿擱置

垃圾徵費「先行先試」開展一個多星期，社會爭議應否再延遲全面推行徵費。環保團體關注及擔憂港府在爭議下押後或擱置徵費，又強調多個國家和地區推行相似政策初期均面臨困難，認為本港應分析「先行先試」結果再全面檢視及改善執行細節，而非遇到困難就貿然擱置。團體形容垃圾徵費已拖延19年，今次不可再次錯失良機。

地球之友今日(9日)表示，香港正面對嚴峻的廢物危機，廢物產生量持續上升。事實上，首爾和台北等鄰近城市早已證明，推動市民減廢的最重要是增加扔垃圾的成本。多年來的各項民意調查和諮詢亦顯示，港人已經就徵費作好準備；港府和多個機構的試驗計劃亦證明徵費能推動本地的減廢工作。然而，本港垃圾徵費前後討論接近20年仍未全面落實。

該環團指出，綜觀全球成功推行減廢政策的國家和地區，推行初期都面臨著各種困難，並需要經過長時間的配套改善和公眾意識提升。該環團認為本港應分析「先行先試」的結果，全面檢視並改善執行細節，令社會充分了解可行方案，而非一遇到困難，便貿然把社會20年來形成的共識和立法擱置。

該環團又指，了解到市民對徵費細節不了解、不適應，因此港府必須投放更多資源宣傳和公眾教育，並增加廢物分類收集和回收設施，方便和鼓勵市民做好乾淨回收和分類，未來能減少廢物開支。該環團重申，垃圾徵費原則為「污染者自付」，是港府減廢的重要一環，推動循環經濟，令資源得以循環再用。