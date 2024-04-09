4間綠在區區下月延長開放時間　環保署研究設夜間回收街站

4間綠在區區5月起將延長開放2小時，達到「朝8晚8」。

回收配套不足為部分議員要求延遲實施垃圾徵費的原因為一。環境保護署表示，將增加回收點數目並延長部分開放時間至「朝8晚8」，又積極研究新增下午6至9時回收街站時段，便利上班人士。該署亦計劃在本季擴展在約100個食物環境衞生署垃圾站設廚餘收集點；首個設在食環署街市的公眾廚餘收集點本月將在灣仔駱克道街市啟用。

現時51間綠在區區回收點分別開「朝8晚8」和「朝9晚7」，回收街站則僅每周定時定點擺放一天，部分在周末或公眾假期休息。環保署表示，會增加綠在區區及回收街站的數目及延長服務時間，預計收集點會由現時約220個，增至今年8月約500個，並將重點支援單幢住宅樓宇和「三無大廈」等缺乏回收設施住宅區，研究在公共街市和「三無大廈」附近增加綠在區區。

該署續指，已安排4間位於天后、紅磡、寶琳及青衣的綠在區區於今年5月起試行延長服務時間兩小時至開朝8晚8，亦正積極研究試行新增下午6時至9時的回收街站運作時段。至於其他綠在區區，該署指大部分夜間在門外會設置自助回收籠/回收箱，營辦團體亦需在假期期間定時清理回收物。

廚餘方面，環保署本月將在駱克道街市設置公眾廚餘收集點，並在更多公眾街市和垃圾收集站回收廚餘，由現時65個食環署垃圾站擴至近100個，供公眾使用，亦會在本月內在「綠在沙田」設置智能廚餘回收桶，供附近住戶使用。