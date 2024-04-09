調查指逾80%人畢業後從事生命科技業　團體籲政府推實習計劃

生命科技發展迅速，香港生命科技青年會今日（9日）公布生命科技人才培訓調查結果，發現有23.5%受訪者對香港生命科學的就業前景感極度樂觀；有82.2%受訪者表示有決心畢業後留在生命科學或生物科技相關行業發展，持同樣觀點者較往年多；其中有39.9%受訪者更指極有決心。香港生命科技青年會執行總監黃槿建議，政府主動與實驗室及製藥企業合作，推出實習計劃幫助學生累積工作經驗。

生命科技人才培訓調查於去年12月中至今年2月中進行，共收回301份問卷。本年度調查中，對香港生命科學的就業前景感極度樂觀的受訪者明顯較過往兩屆高，有85.7%受訪者認為本地生命科學實習機會吸引。亦有54.8%受訪者認為內地生命科學實習機會吸引，相比上年度的47%上升了7.8個百分點。

而實習計劃方面，有67.3%受訪者認為國際實習計劃較有幫助，其次為師友計劃——行業導師，有61.6%、與研究人員和企業家建立聯繫，有59.8%。

黃槿表示，受訪者對於香港生命科學領域的就業前景愈趨樂觀，而他們選擇留在生命科學或生物科技相關行業發展方面的決心亦有所增加。黃建議，政府應採取更多措施，鼓勵更多學生在香港發展，同時吸引國內外學生來港學習和研究；並主動與本地或在本地設有分支的實驗室及製藥企業合作，推出實習計劃，為學生提供在實驗室和製藥公司中積累實際工作經驗的機會。