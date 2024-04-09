尖沙咀二手店失竊180萬元名牌袋　3男女涉爆竊洗黑錢接贓落網

尖沙咀天文臺道五礦大廈一間二手名牌寄賣店，上周五(5日)遭賊人爆竊掠走14個、總值約180萬港元名牌手袋。執法人員經調查後，於昨日(8日)及今日(9日)以涉嫌「爆竊」、「處理贓物」及「洗黑錢」罪，拘捕1男2女(36至52歲)，並檢獲約60萬港元現金。3人現正被扣留調查。

案發後人員調查得知，男賊乘搭一輛的士逃去，並揭發他將贓物寄存於觀塘一酒店房間內，其後再把手袋拿到上水一間藥房交給一名內地女子，以換取大量現金，沿途賊人不斷轉換的士及巴士等交通工具逃避追捕。不過，該名報稱無業的姓郭(36歲)男賊，昨晚在北角一酒店房內被捕，並在房間內一夾萬內獲40萬港元現金。

人員亦於同一酒店另一房間內，拘捕一名報稱文員的38歲本地女子，她為郭男的女朋友，涉嫌協助將現金存入郭男的銀行戶口。其後，人員於該女子的住所搜出20萬港元現金，她涉嫌洗黑錢被捕。

至今日下午，人員在上水一藥房拘捕協助郭男的一名持雙程證52歲女子，她為藥房東主，並檢獲數錢機、盛載手袋的黑色帆布袋等證物，人員正追尋贓物下落。