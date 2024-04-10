東方日報A1：垃圾徵費混亂添民怨　煞停要果斷

垃圾徵費先行先試計劃踏入第二周，現階段只有兩至五成住戶參與，政策實施一團糟，有政界人士關注會否擱置計劃，甚至有指若8月推垃圾徵費面對混亂風險很高。政府昨回覆傳媒時表示，垃圾徵費是香港法律，希望透過先行先試深入聽取意見，經過一周實踐後，有不同數據收集，如參與率、市民習慣改變，政府挑選不同先行先試地點，也考慮了不同元素。當局表示會考慮議員意見，但現階段應讓先行先試「認真」落實進行，在收集數據後、即最遲6月，再決定最後做法，如推行時間、內容和配套，形容牽涉廣大市民，當局會「小心行事」。

全國僑聯前副主席盧文端日前表示垃圾徵費是不可能的計劃，促請當局擱置，否則擔心影響香港聚焦經濟發展。政府表示垃圾徵費已經是香港法律，應該思考如何落實，指會聽取不同聲音，雖然每個人都有不同意見，但政府會充分考慮真實情況，約在5至6月會作出決定。

當局又指，「先行先試」計劃選擇了14個試行點，包括公共屋邨、商業機構、食肆、院舍、政府機構等，期望了解計劃對垃圾生產者，及服務行業、物業管理公司、前線員工等的影響。至於特首辦有否使用指定垃圾袋，當局指政府很多樓宇會按整體垃圾量徵費，因此特首辦非用垃圾袋模式參與計劃。

另外，有議員回應盧文端促請政府押後或擱置垃圾徵費的說法時，表示不回應個別朋友的文章，認為徵費不是政策的重點，是要讓市民做好回收，又提到立法會在2021年通過垃圾收費條例草案是過分理想化，現時回收設施未完善，如果以現有的回收配套未完善的情況下，8月全面推行所引致混亂的風險很大，政府應審慎因應實際情況再作評估。

該議員又憶述當年在審議垃圾徵費的相關法案時，其所屬政黨已向時任環境局局長黃錦星建議，應以獎賞方法吸引市民做好回收，後來就出現「綠在區區」回收站，不過覆蓋範圍仍不足，明白香港地人多，地舖租金昂貴，不能每條街都有回收站。又強調事實上本港經濟環境有變，中小企經營艱難包括食肆，老人院對垃圾分類亦不易，都直接採用指定袋，在現時追求拼經濟，謀發展，面對新挑戰下應要了解及想像中小企的負擔，是否受得住徵費。

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