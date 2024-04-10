巴黎奧運本港購得播映權　議員盼公私合作做好聯乘效果

每4年一屆的奧運會，將於今年7月下旬在法國巴黎開幕。港府早前宣布成功購入巴黎奧運及殘奧的香港電視播映權，並會與3間免費電視台及港台合作轉播。有立法會議員認為，轉播奧運盛事有助本港體育產業發展，公私營合作做好聯乘效果，並指現時香港運動員已取得15個參賽資格，希望市民支持本地及國家隊的運動員。

議員鄭泳舜今早(10日)在電台節目表示，自3年前政府購得東京奧運轉播後，整體這3年香港的體育發展愈做愈好，不論是精英化或普及化。他指，一個體育節目並非單是節目，除了可凝聚市民支持自己喜受的運動外，亦有助本港體育產業發展，希望市民可以支持本地及國家隊運動員。

香港取得是屆奧運參賽資格的運動員，截至上月已有15人。對於坊間質疑政府購入巴黎奧運及殘奧播映權是否物有所值，鄭認為政府應如上屆東京奧運與電視台轉播協議上的要求一樣，廣播機構要承擔6項工作，包括在免費及收費電視頻道，分別提供不少於900及2,000小時的賽事節目，播放所有香港運動員的賽事，以及最重要持續12個月製作及播放推動本地體育發展節目等。

他認為今屆除了在以上相關要求外，亦要文體旅融合，期望電視台在能力範圍內盡量多點創意，鼓勵市民刺激經濟的項目，例如可在大型商場、維園草地或西九文化區草地，搞大型盛事或轉播重要比賽等，又或可以與不同商業機構聯乘，推廣產品等，於賽前賽後多做一些運動員專訪，讓市民多了解運動項目類型等，令整個項目可以最大化。對於有指政府開放康文署場地轉播賽事，會與商場及酒吧爭生意，鄭認為兩者有不同市場，因有時差關係，有些比賽會在下午或凌晨時段舉行，希望餐飲業界多推出項目，都做到聯乘效果。

出席同一節目的香港浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松指，政府在包攬了最大成本播映權之上，相關的傳媒，及電視機構等要打造一個與刺激運動產業，鼓勵在運動銷售、服務及運動零售等起到帶頭作用，以吸引更多市民消費，製造就業，及社會和諧感。

劉又指，運動產業發展傳媒是發揮很大作用，因此在分工時，政府除了提出基本時數及項目播放要求外，亦應思考如何將播映權最大化。同時，當局亦應要求業界增加觀眾沉浸式體驗，讓市民提供更多互動內容，通過科技令觀眾不再單只是旁觀者，令提升運動文化及奧運氣氛更成功。