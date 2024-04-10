洪水橋地盤四級長命火仍未救熄　消防今晨進入地庫勘察

洪水橋4級火，今晨(10日)消防人員現仍繼續進行滅火工作，截至早上10時，合共調派129輛消防車、10輛救護車、動用逾390名消防人員，包括災難應變救援隊，煙火特遣隊、動用8條喉及6隊煙帽隊，利用鋼梯及中攻喉筆通宵在地盤射水降溫。今晨派員嘗試進入涉事地盤地庫進行勘察和評估，並繼續監測地盤內兩個天秤的情況。消防處估計滅火工作仍會維持一段時間。暫時未收到傷亡報告，起火原因仍在調查中。

消防指火場面積逾5千平方米，最高溫度逾攝氏500度，地盤有大量建築材料、風煤樽及易燃物品，對灌救造成困難。另外，地盤有大量鋼鐵支架及木板，猶如走進迷宮。消防出動了無人機及滅火機械人協助，又指處理地庫火警有很大困難，濃煙迎面而來，對灌救造成困難。至於地盤150名工人在火警後自行疏散，起火原因有待調查。消防最初擔心兩座天秤會有倒塌風險，故在外圍射水降溫，經評估後才能確定天秤未有即時倒塌的危機。消防昨日(9日)在天秤支架擺放了震動感應器，並無發現有搖擺迹象。

另外，消防為顧及前線消防員的工作安全，在年初於內地引入消防員定位設備，現時正在測試階段，今晨處方在現場許可的情況下，在地庫進行勘察時使用該設備，而效果非常理想。該設備能有效地為火場工作的消防員位置準確定位，主管能實時監察消防員的位置及安全，亦能標示待救者的位置，以提升救援的效率。

屋宇署代表指出，火警發生後一直有提供協助，而現場兩支分別60米及70米的天秤，在考慮到地盤火警現場溫度變化，以及天秤底部支撐結構，認為無即時倒塌危險。

執法部門經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，人員及相關部門將繼續調查火警成因。