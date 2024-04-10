引進辦去年員工薪酬開支2299萬　北都辦近2100萬

政府開設多個專責辦室推動發展經濟及基建項目，以及搶企業及搶人才。根據政府提交的資料顯示，4個專責辦公室中，員工薪金及附帶福利開支最多的是引進重點企業辦公室，達到2,299萬港元，而全國運動會香港賽區統籌辦公室開設的有時限職位最多，共35人，而北部都會區統籌辦事處則有34人，當中30人屬新開設職位，開支達2,095萬港元。

公務員事務局局長楊何蓓茵書面回覆議員譚岳衡的質詢，交代了4個專責辦公室有時限職位及員工開支。截至去年底，引進重點企業辦公室有13個有限時職位，全部由其他部門借調，在2,299萬港元的薪酬開支，當中包括1,620萬元由借調部門支付。至於香港人才服務辦公室有16個有時限職位，員工薪酬及附帶福利開支為275萬港元。

為推動北部都會發展而開設的北部都會區統籌辦事處，34名有限時職位中，4人由其他部門借調，員工薪酬等開支為2,095萬港元，當中包括由借調部門支付的開支約160萬港元。

在運動項目方面，全國運動會香港賽區統籌辦公室開設35名有時限職位，涉及的薪酬開支為737萬港元。

當局表示，政府沒有就常額職位及有時限職位設下特定比例，又重申各政策局及部門首長可在不超出其上限的情況下，因應其運作需要及工作性質決定開設非首長級常額職位或有時限職位，以靈活應付人手需求，對於屬有時限性職位日後須予檢討的工作，開設有時限職位的做法較為合適，並可確保公共資源運用得宜，有時限職位開設的時間也因應需要長短不一。