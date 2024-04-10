航空業第2輪輸入外勞申請　政府指快有審批結果

香港機場管理局目標在今年內完成三跑道系統，並預計於2035年起可處理每年1.2億人次旅客及1000萬公噸貨物。有議員今日(10日)在立法會口頭質詢政府有何具體措施吸引更多航空公司進駐香港，以及開辦更多往來香港的航線，並確保有足夠人員，運輸及物流局副局長廖振新回覆指，政府正審批第2輪航空業輸入勞工申請，很快會有結果。

提出質詢的議員易志明指航空業的人手及運力如何提升，又指香港國際機場的收費相對鄰近地區機場的收費為高，因此削弱香港空運的競爭力，詢問政府會否要求機管局全面檢討機場現時的收費水平有否下調空間。廖振新回覆指現時約有120家航空公司提供航班往來香港國際機場，約有180個航點，數目為疫情前8成，每日客運量和航班升降量恢復約8成及9成，而香港國際機場2022年繼續保持全球最繁忙的貨運機場，有信心在2023年維持此地位。

廖表示，政府會針對現時主要航線以及具潛力的一帶一路航線，如位於歐洲非洲南美洲及亞洲在內的地區，商討及優化民航協定，本地航空公司亦有開展新航線，機管局也一直與非本地航空公司商討展開及增加往來香港的航班。客運方面，機管局建設海天中轉大樓，推出經珠港飛直通客運服務，也在大灣區內設置城市候機樓，方便旅客使用香港國際機場來往海岸；貨運方面，機管局正與東莞共同推薦海空貨物聯運的模式，並會積極尋求在東莞設立的物流園提供冷鏈貨物服務；人手方面，機管局聯同機場社區，積極提升從業員工作環境，以及機場服務應用科技和智能技術。

針對人手，廖指政府於去年7月，推出針對航空業的需求勞工計劃，基本局將於今年進行新一輪機場人力資源調查，檢視機場業界人手情況。而機場收費方面，2023年有調查顯示，香港國際機場的整體機場收費排名屬於中等水平，整體收費更普遍低國際及亞洲多個樞紐機場，包括倫敦希思路機場、新加坡樟宜機場、日本版關西機場等。廖也表示機場建設費因應擴展三跑系統徵費，當機管局達到一定還款能力，便會停止徵收。

多名議員針對輸入勞工計劃提問，廖指計劃第1輪批出2,841個配額，首批的輸入勞工在2023年10月到港，截至今年3月，已遞交的輸入勞工簽證約1,800分，超過一半已陸續到港工作，而今年3月13至26日接受了第2輪申請，現時正進行審批，很快會有結果。

議員林健鋒希望政府督促旗艦公司盡快增加直航點或恢復疫情前直航點，又指降落費要和深圳廣州競爭，而非和倫敦、新加坡比較。不過廖指香港國際機場是國際樞紐機場，定位和深圳廣州不一樣，且香港的勞工成本和租金和國內「冇得比」，認為兩者相比較「不公道」。