壹傳媒違國安案辯方盤問李宇軒　供稱未見過或聯絡黎智英

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（10日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供，並首日接受辯方盤問。李宇軒說，他從未見過或聯絡過黎智英，國安法生效後，他完全沒有聯絡黎智英助手Mark Simon。

控方今早完成主問，辯方隨即展開盤問。盤問下，李宇軒說，無論是在2020年7月1日前，抑或國安法生效後，他都沒有見過黎智英，也從沒以任何方式跟他聯絡。至於黎智英助手Mark Simon，李宇軒同意，2019年9月29日，美國參議員Rick Scott訪港期間，他第一次，也是唯一一次見Mark Simon。該會面的目的，是讓Rick Scott了解香港情況，會面過程中，沒有人要求美國一方做出特定的行動。另外，國安法生效前，他跟Mark Simon曾是兩個WhatsApp群組的共同成員，相關群組內，兩人只談及跟Rick Scott見面的細節，從沒有提及制裁等事宜。國安法生效後，兩人完全沒有再聯絡。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022