安全隱憂惹關注　政府指過去3年少於10輛涉左軚車意外

本港發展及使用新能源汽車落後，多名議員關注電動車延伸的各種問題，包括驗車標準、認證時間及充電配套等。

議員陳恒鑌今日(10日)在立法會口頭質詢政府，指香港主要採用歐洲標準對進口車輛進行檢驗，未有正式採用中國標準，以致國產汽車的驗車過程屢屢遇到不同程度的困難，他指有業界朋友都提及驗車標準問題，希望當局重整人手，不認同電動車、油車都交給環保署跟進，認為電車應該是機電工程署負責。

至於市民不少車款都是內地生產，但香港因安全問題不接受左軚，他問及當局會否研究安全問題是否隱憂之一，而不是恃住「我哋就係咁㗎啦」的態度，拒絕改進。

當局表示，在2020/23年度本港少於10輛牽涉左軚車的交通意外，當然，行駛的車少，所以基數少，當局需要獲得多些數據，研究是否能做好些，但如果市場需求大，車廠可以換成右軚出售。

議員易志明指電動車形式認證時間太長，促請加快汽車電動化，問及當局會否加多些人手處理。對於是否人手問題導致所需時間長，當局指過去主要是申請人或車廠未能提交文件審批，導致過程花費的時間較長，當局已聯同業界舉辦多場簡介會，縮短電動車審批時間，而整個審批時間約90日，與其他車輛相若。

另外，議員陳凱欣則關注電動車配套問題，指本港充電設施非常不足；議員黃英豪也指新車銷售以電動車為多，而且大多都是內地生產，本地會否跟用內地的充電標準。當局指希望有不同的充電技術，幫助業界增加充電設施，同時希望用兼容的方式，不同的插頭都可以用，用家有更多選擇。