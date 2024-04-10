香港轉數快在泰國用　平均每宗$200　最高銷費近萬元

過往香港電子支付被批評大落後，然而去年12月，金融管理局與泰國中央銀行推出香港與泰國的「轉數快xPromptPay」跨境二維碼支付互聯安排。當局指香港已躋身泰國跨境二維碼支付交易量的第3位，當局會聽取議員意見，加強宣傳。

議員陳沛良今日(10日)在立法會口頭質詢當局會否與泰國央行商討，增加參與支付互聯的泰國銀行和有關營運商的數目，以吸引更多旅客使多該支付方式。他又指前往泰國的港人旅客日益增加，但使用該支付互聯的人數不多，當局有何措施加強宣傳該支付方式，並關注到「轉數快xPromptPay」的匯率結算和手續費方面有否競爭性。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指香港旅客可在泰國約870萬間商戶使用「轉數快」付款，包括大型商場、百貨公司、超級市場、免稅店、餐飲和公共交通等，在互聯安排下，平均每筆在泰國交易在200港元以內，在周末和長假期用量更顯著；至於中至大額交易方面，例如用在高級餐廳、牙齒保健及高爾夫球班等，最高單筆消費金額接近1萬港元 ，而今年1月香港已躋身泰國跨境二維碼支付交易量第3位，僅次於旅客量遠超香港的馬來西亞及印尼。

議員陳振英認為電子支付工具之所以受歡迎，皆因大家都不想用信用卡進行細額交易。其實轉數快可以轉錢入八達通，然後在泰國使用，十分方便不慣二維碼支付的長者，他詢問當局會否就轉數快+八達通都可以在泰國進行細額交易而加強宣傳推廣。

針對推廣問題，議員黎棟國指拍攝短片然後在相關機構或金管局，及社交媒體旅遊專頁播出的做法，予人流於交行貨的印象。他質詢問當局有否特別針對往來香港和泰國的旅客，在相關航線上的客機裏播放宣傳短片。陳浩濂指會研究強化重點宣傳。