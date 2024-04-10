高鐵西九站去年近2000萬人次出入境　政府暫無意延長節日通關時間

廣深港高速鐵路香港段列車服務的使用量，較新冠疫情前急速上升，在重要節日更常常爆滿。議員林順潮今日(10日)在立法會上向運輸及物流局提問有關議題。當局回覆指，高鐵香港段每日列車班次，由疫情前的166班，增至現時的188班，而每逢節日亦會按需求加強列車服務。當局又稱，暫時無意在高鐵西九龍出入境管制站，實施「合作查驗、一次放行」的過關模式，或於節日期間延長通關時間。

當局表示，高鐵香港段列車服務自去年4月起全面恢復，乘客量亦穩步增長。去年全年經香港西九龍口岸出入境的旅客，共約1,965萬人次，創高鐵香港段開通以來的新高。其中，在去年12月23日，即聖誕節長周末首日，單日乘客量超過12萬人次，同為高鐵香港段開通以來的新高。今年首兩個月，經香港西九龍口岸出入境的旅客共約442萬人次。

當局又指，為滿足節日期間旅客的出行需求，港鐵在節日前會預先與內地相關鐵路單位商討，並按需求加強高鐵香港段的列車服務。例如在剛過去的復活節和清明節假期，兩地鐵路營辦商按需求加強來往西九龍站與福田站的列車服務，假期期間每日有超過120班列車來往西九龍站與福田站，而來往各內地站點的列車班次每日則合共超過200班。

至於在節日期間延長各出入境管制站開放時間，當局表示，有關安排涉及不同考慮因素，例如旅客需求、兩地口岸的運作安排和人手調配、公共交通服務安排等，港府會與內地有關當局和鐵路單位保持緊密溝通，按實際情況考慮提升高鐵香港段服務的不同措施。而在西九龍出入境管制站「合作查驗、一次放行」的過關模式，因要改變現有口岸的查驗模式，港府及內地有關當局仍須仔細規劃。