1823引入聊天機械人服務　料今年下半年推出

政府已預留6億港元作為電子政府審計工作和推行數碼政府項目的開支，並目標於2025年年底前推出100個運用先進科技的數碼政府項目，以提供更多便民利商的服務，該項審計工作於2022年展開，並於去年年底完成。有議員提出書面質詢，詢問將會進行的項目，政府指分析後認為可運用人工智能及聊天機械人技術改善政府熱線服務，而在1823查詢服務中擴展人工智能聊天機械人服務的方案預計於今年年下半年全面推出。

議員林筱魯提出書面質詢，指各局和部門會在本年起陸續推出數字政府及智慧城市「百項方案」，當中包括利用人工智能提升公眾貨物裝卸區的保安及在1823查詢服務中擴展人工智能聊天機械人服務的人工智能的方案，詢問會否率先在本年上半年推出該等人工智能方案，當局指電子政府審計工作分為兩個階段推行，兩個階段涉及共73個局/部門的審計工作均已完成，而1823工作預計在今年下半年推出。

此外，電子政府審計的分析和建議指可運用人工智能及聊天機械人技術改善政府熱線服務；運用數據分析、地理空間分析、可視化儀錶板等技術提升服務管理；利用區塊鏈技術支援以電子方式發出及驗證證書或牌照；以及配合「智方便」和「授權數據交換閘」，以達致政府服務「一網通辦」及促進局/部門之間的數據互通等。

政府指各局和部門正積極跟進落實審計建議的數字政府方案，目標是在2024年至2025年兩年內陸續推出。例如運用聊天機械人，為市民的查詢提供更互動及無間斷的服務有25個項目，區塊鏈有10個項目，採用智方便優化服務流程，讓市民更方便使用電子服務有10個項目。

圖說

1823查詢的人工智能聊天機械人服務的方案預計於今年年下半年全面推出。