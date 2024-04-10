被問會否再下調股票印花稅 政府：要顧及財政收入

近年本港股市表現欠佳，被譏為國際金融遺址。有議員今日（10日）在立法會質詢政府如何提升資本市場競爭力和吸引力，同時關注政府會否要求港交所研究取消「手數」安排；另有議員問及當局會否進一步下調股票印花稅，具體時間為何。政府回覆指股票印花稅為政府重要收入來源，當局在推廣市場發展同時需要顧及財政收入情況。

現時國際股票市場都甚少以「手數」為基準作交易，金融服務界議員李惟宏關注政府會否要求港交所研究取消「手數」要求和檢討手數的相關收費，以及與內地監管部門研究，下調向「港股通」南向投資者徵收的股息紅利所得稅，以吸引內地資金流入港股。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應表示，有意見指「手數」安排缺乏一致性，對散戶入市構成障礙，但亦有意見認為機制廣為市場接受，更改會對各持份者構成影響，因此港交所會先就買賣價差作檢討，在今年第2季徵詢市場，稍後會再研究股票買賣及「手數」安排。他又指一直與內地機構持續商討，將成熟一項推一項，適時公布。

會計界議員黃俊碩則指提升本地市場吸引力重點為降低交易成本，問及政府會否進一步下調股票印花稅，具體時間為何。議員周浩鼎關注香港何時會公布認可杜拜交易所安排，以便利第2上市安排。

陳浩濂回覆指股票印花稅為政府重要收入來源，政府在推廣市場發展同時需要顧及財政收入情況，重申市場吸引力需要檢示整個投資成本，而本港亦沒有資本增值稅，相信有一定競爭力，又強調當局會積極與不同市場溝通。