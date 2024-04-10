政府申洪水橋廈村等300億工程撥款　議員關注鐵路未配合入伙

立法會工務小組委員會今日(10日)通過洪水橋/廈村新發展區的土地發展前期工程和第二階段工程；以及提供第一 期區域供冷系統，興建相關的土地徵用的特設現金津貼，各項目估計所需費用合共近300億港元，有關申請稍交由務委員會審批。有議員指近日的垃圾徵費問題鬧得滿城風雨，關注新發展區有否廚餘或垃圾處理等回收配套；亦有議員指今年有居民遷入當區，但相關鐵路卻要6年後才通車，以及關注區內的蓄洪池能抵禦多少年一遇的暴雨。

工程界議員盧偉國指有關發展工程龐大，當中涉及土地平整、交通建設、供水排污，和區域供冷系統等綠色基建。但他留意到人口龐大，諸多工商業用地的新發展區，廚餘和垃圾處理是相當重要，關注洪水橋/廈村的發展，當局對有關綠色基建作何考慮。他說垃圾徵費所引起的社會爭議，驚覺很多回收配套不足，故新發展區一定要考慮周詳。

另一議員林振昇指區內將有約16公里的智慧綠色集體運輸，要求當局交代具體規劃和落實時間表。他又指2024年有居民遷入當區，然而屯馬線洪水橋站要6年後才通車，質問當局有否評估這些居民的交通影響。他又指花20億港元建蓄洪湖公園，關注連用其他排水設施，能否抵禦百年一遇甚至500年一遇的極端暴雨。

對於當區的徵地賠償，議員劉國勳由2022年的最早的1,510港元調低至1,267港元，最近更下降至1,114港元，跌幅達26%，雖說政府會按照2024年4月的價格收地，但有居民擔心徵地一拖再拖，金額再度下調。他又指早前中電發生電壓驟降，事件或跟架空電纜的風險因素有關，會否考慮將部分電纜改置於地底。

土木工程拓展署西拓展處處長劉曉欣指洪水橋新發展區的城市設計已預留綠色空間，基建方面，在市中心設立安置電線管道的地下設施共同溝，以免將來重複挖掘，另有三級污水處理設施，把污水重用於沖廁之用；又會裝設具感應系統的智慧燈柱以配合智慧交通發展，並已同環保署溝通，預留空間設置智慧回收箱。她續指，當局已審視當區的整體排洪需要，有關蓄洪湖的容量22萬立方米，另一個蓄洪設施5,100立方米，兩者屬全港最大，可滿足要求，能抵禦200年一遇的暴雨。

發展局常任秘書長何珮玲回覆，指智慧綠色集體運輸的走線已基本定下，未確定的是載具形式。她指2024年入伙的居民只有少數，主要人口遷入是2030年，屯馬線洪水橋站的通車日期是對準人口大量遷入的時間。在此之前，會利用巴士為居民提供接駁主要公共交通工具的服務。

至於架空電纜會否走地底，她指當局暫時未有此計劃。有關徵地賠償額，地政總署是有既定機制，現時的金額屬特設補償金，業主不滿意的話，可以要求地政總署就個案作出審視，或到土審署提出上訴。

針封元朗洪水橋一個房協地盤4級火，劉國勳指該地為專用安置屋邨，關注會否影響洪水橋及廈村的安置工作。何珮玲指發生火警的地點是2期，而今年年底可以入伙的是一期約700個單位。雖然1期不受影響，但2期的建屋進度會否因火災而拖延，需由房協進行評估。