補充勞工優化計劃推行7個　獲批964申請涉5134外勞

補充勞工優化計劃由去年9月4日起接受申請，其涵蓋範圍包括26個通常不包括在補充勞工計劃下的職位類別，為期2年。有議員今（10日）在立法會口頭質詢有關計劃接獲申請宗數和涉及的勞工數目、獲批申請宗數和涉及的勞工數目，但亦有議員指侍應生及初級廚師兩個工種的申請數目已經超出需求，如果不加限制，將會影響本地工人就業。

批發及零售界議員邵家輝質詢政府計劃下申請和獲批的數字，而勞工處會否進一步改善向優化計劃提出申請及審批該計劃申請涉及的機制和流程。勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至2024年3月31日，優化計劃一共接獲3,701宗申請，涉及申請輸入37,377名勞工，包括29,190名打算重試過往一般不得輸入的行業，同期，優化計劃獲批的申請964宗，涉及5,134輸入勞工，包括2,318名從此過往一般不得輸入的職業。

除獲批申請外，在優化計劃推出之後接獲的申請當中，有993宗已經展開或完成本地招聘，涉及申請輸入11,886名勞工，勞工處預計絕大部分申請，可於今年第2季完成審批。

孫指2023年1月1日到9月3日，根據補充勞工計劃，申請和獲批的人數分別為8,072和2,139名，至2023年9月4日開始推行優化計劃，截至2024年3月31日，根據優化計劃申請過往補充勞工計劃涵蓋職位的輸入勞工人數為8,187名，獲批人數為2,816名。

針對優化流程措施，孫指勞工處下月推出適應機常見職位的申請表格，如僱主採用新表格可以縮短處理時間；勞工處也會為處理輸入勞工事宜的職業介紹所舉辦簡介會；勞工處會較靈活處理僱主在本地招聘期間刊登招聘廣告的安排；以及提醒僱主盡快向勞工處匯報面試結果，通過內部調配人手盡快審視申請表格。

邵追問指優化補充勞工計劃的26個職位中，有1,900多個申請，但只有10%獲批，詢問會否考慮把飲食、零售納入行業輸入計劃。飲食界議員張宇人也指飲食業只有10%獲批申請，食肆反映申請後仍未有人。孫指計劃大原則為保障本地工人優先就業，因此4個星期招聘「睇唔到改嘅空間」，始終僱主需要展示盡最大努力聘請本地人，而過去幾個月通過實戰會加快處理時間。

議員洪雯指香港長期有一批等待單程證人士，這批人熟悉香港社會，而且在本地有居所，遲早也會成為香港人，詢問引入勞工時，會否優先考慮這群人，讓他們以外來勞工身份在港工作。孫指這群人可以透過輸入勞工計劃到國內用輸入勞工身份進入香港，但認為不應該讓他們有優先權，因要視乎本地僱主是否適合。

但勞工界議員周小松指2023年12月，住宿及膳食服務業的職位空缺有8,392個，補充勞工優化計劃實施7個月以來，侍應生及初級廚師兩個工種的申請數目已經超過10,000，如果不加限制，按照比例，兩年優化計劃的實施相信有數萬名相關行業外勞進入香港，數字遠遠超出需求，最終影響本地工人就業，詢問會否申請外勞的熱門工種，根據職位空缺情況設定輸入上限。

孫回覆指優化補充勞工計劃會確保本地工人優先就業，僱主提交申請後需要進行四星期本地招聘，4個星期之內只要本地工人有申請，僱主一般亦會聘請，如果通過招聘亦未能滿足需求，餘額會透過輸入勞工填補。