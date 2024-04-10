去年底約4000空置公屋可出租　特快計劃編配逾1400單位

公屋平均輪候時間達5.8年，房屋局今日(10日)回應議員提問時表示，截至去年12月底，房委會轄下可供出租的公屋單位總數為約816,000個，當中包括約808,000個已租出的單位、約4,100個已作編配正等待申請者回覆的單位，及約4,000個可供出租的空置單位，空置率為0.5%。另外。有約2,700個不可供出租的公屋單位，當中包括正在進行維修的單位、已納入出售計劃的回收「租者置其屋計劃」單位等。

房委會會亦透過「特快公屋編配計劃」，邀請輪候公屋一年或以上的合資格申請者揀選受歡迎程度較低的單位。在有關公屋單位被納入特快計劃前，房屋署會持續將這些單位如常編配予其他公屋申請者。但當有關單位被納入名單後至揀選單位程序完結前，房委會不會就該單位作出編配，以讓特快計劃的申請者揀選。

當局指過去3個年度透過特快計劃獲入住公屋的申請分別有1,074、1,244、及1,472宗。所有在特快計劃推出的單位均全數被揀選，而最終的租出率超逾70%，當局指反映現時優惠措施能成功吸引公屋申請者入住，有效提升單位的流轉。