直資慕光辦GCE A-Level　每年學費2.9萬全港最平

應屆文憑試(DSE)開考，莘莘學子在「一試定生死」制度下倍感壓力。有直資學校就開辦受國際認可的英國高中文憑GCE A-Level，課程與當地中學老師協作，提供網上教學，助同學海外升學之餘，亦提供DSE以外的選擇。課程一年學費為2.9萬港元，屬全港最平。校長指開辦新課程不僅希望幫助個別科目成績不理想的學生升學，同時亦想為經濟能力有限的學生提供多一個出路；有意報讀的學生指課程與海外大學銜接更容易，有助日後海外升學。

觀塘區直資中學慕光英文書院獲批於2025/2026學年起開辦GCE A-Level，即修讀期為兩年的英國高中文憑。有關課程的考試制度比DSE更具彈性，學生毋須修讀四科必修科，而是可以在中英文外選擇自己感興趣的科目。校長張永豐表示，過往有部分DSE學生出現個別科目不達標，俗稱「跛腳」的情況，縱使其他科成績優異仍無法直接升讀大學，於是希望為同學提供更多出路。

校方擬定每期學費2,900港元，分10期，即全年學費2.9萬港元，而坊間最低的GCE A-Level課程亦收3.2萬港元。校方預計第一年中五中六分別提供30個學額，有預留位置供插班生。由於課程主要由英語教學，故有意報讀的學生，不論校內外，英國語文成績要達全年等級三級或以上，並需要面試。校方稱，面試是為了更全面地評估學生的英語能力、學習動機和態度。張校長強調，除英文能力外，更會於面試考慮同學家庭環境，希望藉課程幫助更多有困難學生。