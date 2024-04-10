港鐵42個出入口水浸風險高　紅雨期間將加強監察

運輸及物流局今日(10日)向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，指港鐵公司按車站地理位置、周邊環境及以往水浸紀錄，識別共42個具較高水浸風險的出入口，包括觀塘綫黃大仙站A、B3及E出口等。當局又指，去年9月初惡劣天氣期間的列車服務事故，並非由港鐵公司控制範圍內的因素造成，故「服務表現回贈」的安排並不適用。

根據文件，42個具較高水浸風險的港鐵車站出入口，包括觀塘綫黃大仙站A、B3及E出口、荃灣綫美孚站G出口、港島綫灣仔站A3出口、南港島綫海洋公園站C出口、將軍澳綫康城站C1及C2出口、屯馬綫南昌站A2出口、東鐵綫九龍塘站B、C1、D、F、G及H出口、機場快綫及東涌綫香港站C出口等。

當局指，港鐵公司會在紅色暴雨警告發出期間，加強監察相關出入口，並按需要安裝防洪板或關上防水門，預防洪水湧入車站。港鐵亦會持續檢視各車站的情況，包括在正進行中的「極端天氣與氣候變化對港鐵鐵路處所的影響的研究」，重新審視較易受水浸威脅的出入口清單、相關設計標準、營運程序及預防措施，以加強針對極端天氣和氣候變化的保護措施。

此外，就去年9月初「世紀暴雨」期間的列車服務事故，根據港鐵提供的資料和機電工程署的調查，事發當日港鐵職員已盡力在安全可行的情況下放置防洪板，而黃大仙站抽水系統亦如常運作。經考慮上述情況，當局認為相關事故，並非由港鐵控制範圍內的因素造成，故「服務表現回贈」的安排並不適用。