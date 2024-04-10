港大5創科實驗室開幕　研究三維芯片分子影像等技術

香港賽馬會慈善信託基金資助香港大學4,851萬元，以成立5間賽馬會創科實驗室，專注於先進三維芯片技術、分子影像、多媒體及機器學習、定量遙感，以及軟性材料應用機械人多個創新研究領域，五間實驗室今日（10日）舉行開幕禮，港大副校長（學術發展）宮鵬表示，港大渴望培養STEM領域的領袖，實驗室涵蓋廣泛的STEM領域，提供最先進的設施，讓研究人員的創新研究得以實現。

五個新成立的賽馬會創科實驗室，分別為「賽馬會『先進三維芯片技術』創科實驗室」、「賽馬會『分子影像』創科實驗室」、「賽馬會『多媒體與機器學習』創科實驗室」、「賽馬會『定量遙感』創科實驗室」及「賽馬會『軟性材料應用機械人』創科實驗室」，其中「賽馬會『先進三維芯片技術』創科實驗室」由機械工程系教授李連忠領導，目標是開發關鍵材料和技術，以實現先進三維集成電路（3DICs）的規模化製造。

宮鵬續指，實驗室將推動研究專案，研究複雜問題並尋求解決方案，從糧食和能源安全，到用水和環境保護，應對時代挑戰，相信傑出的研究人員，將在尋求解決方案中取得突破，堅信其在跨學科研究的專業知識，可為社會帶來影響力。香港賽馬會慈善事務部主管（人才及業界發展；公益慈善研究院）朱麗盈指，實驗室將有助香港創科人才發展，以及加強應用研究和知識轉移的能力，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。