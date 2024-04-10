連日大火多傷亡　玄學家指九運月運均火旺　立秋前仍需提防

洪水橋、佐敦昨今兩日(9、10日)分別發生4級及3級大火，前者大火至今仍未救熄，後者則引致5死逾40人傷。有玄學家分析，踏入農曆三月，五行中木火較旺，連帶九運行「離火」運，及大廈名稱等因素下，令近期較多火災，又指火災風險未止，提醒市民注意。

玄學家雲文子向東網表示，九運下全世界已行「離火」運，今年五行亦屬火，本身今年已經較「火旺」，再加上昨日農曆踏入三月初一，農曆三、四月在奇門巽宮屬木，農曆五月離九宮屬火，令最近3個月極之「火旺」。

雲文子提到，佐敦位於九龍較南的位置，玄學上較多火，華豐大廈的「華」字屬木，「木生火」下亦更火旺，剛好大廈有傳統健身中心，健身中心屬金亦屬火，常有陽剛男子在內操肌，亦較火，令大廈較火旺。之不過她指出，火雖然能為大地帶地溫暖，但火過旺亦未必為好事，會燒毀或令大地乾旱。至於洪水橋大火，由於地盤位於西北邊，「洪水」兩字屬水，化解部分的火。

她續指，今年為九運的首年，仍在八運轉九運期間，動盪較多，尤其這數個月火旺的月份，強調夏天至入秋前亦不能放鬆，要提防火警，做好預防措施。至於玄學上有甚麼做可避，雲文子指出命格較旺避免穿紅衣，宜多穿素色衣物，而今年病災煞位主要在南北向，南方這兩個月避免擺放蠟燭，北邊則可放7個銅錢化煞，盡量減輕面對災害。