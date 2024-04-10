3月份一手住宅市場成交逾4100宗　議員：撤辣雖遲但屬正確決定

《2024年印花税(修訂)條例草案》今日（10日）三讀通過。議員陳仲尼表示，2010年，政府推出樓市逆周期的管控措施，當時目的是為樓市降溫，遏抑短期的投機炒賣。14年過去，時移世易，2023年一手同二手樓宇單位買賣總數由43,002宗，相比辣招推出前的135,700多宗，跌幅達68%。400萬以下的上車盤，2010年全年成交由99,700多宗，到去年只得7,101宗，跌幅達驚人的92%。數據顯示，辣招沒有令到上車盤的交易增加。政府全面撤辣，加上金管局放寬按揭成數、取消銀行壓力測試，在剛過去的3月份，樓宇買賣合約宗數是5,013宗，按月增加57%，是去年5月份以來最多的宗數成交。

回顧今年3月份一手住宅市場錄得成交超過4,100宗，打破自1998年後一手成交量的單月新高紀錄。二手方面，35個大型屋苑在撤辣後4個星期，共錄得490宗成交，較撤辣前4星期高出2.5倍。他認為影響樓市的壞消息似乎已出得七七八八，樓市撤辣雖是遲了一點，但畢竟是正確決定，讓樓市回復貨如輪轉的循環，連帶許多相關行業亦從中受益。

對於投機炒賣死灰復燃的擔憂，他相信可能性不高，事關利率仍處於高水平，加上未來3至4年本港逾109,000套一手住宅供應，況且經濟復甦未如預期，企業仍處於相對經營困難的局面，商業物業市場更處於水深火熱之中。鑑於條例草案保留了印花稅條例下，有關額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅的框架和相關條文，政府日後可因應市場情況及時調節相關印花稅的稅率，防止短線投機炒賣。

議員鄧飛則指，辣招本來是藉着壓抑需求來平抑樓價的臨時措施，做法不是透過增加供應，而是壓抑需求來平抑樓價，可是辣招由實施至撤銷長達13年，外來炒賣和自住的需求同被壓抑。現時外在因素如全球經濟放緩，美國息口持續增高，即使樓價下跌亦不能令無蝸牛變得容易上車，供樓市民則面對資產價值下滑，從而令到負資產大增，會連帶對於銀行、律師、裝修、地產代等一系列依靠樓市的行業飽受衝擊，幸好銀主盤未有大幅拋售。

他說「穀賤傷農，穀貴傷民」的道理，放在樓市亦一樣，希望政府能透過長遠房屋策略等文件表達房屋政策取向，到底依舊以市場主導，讓地產繼續引領香港經濟；還是房住不炒，地產作為扶掖經濟的普通行業，政府應對土地房屋有清晰明確的表態，可以讓有意置業市民作出規劃，有樓市民可重組其財富組合，投資者得以調整管理預期。