葛珮帆促政府追落後　及早部署發展低空經濟

近年內地積極推動發展低空經濟，立法會今日(10日)辯論相關議案，指香港政府應跟上內地步伐，及早部署低空經濟的頂層設計以及落實發展，不然會成為內地唯一一個沒有低空經濟的「落後城市」，政府則指在符合技術和安全的情況下，進行先進空中運輸系統的試飛是「可以考慮」。

低空經濟即以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。提出動議的議員葛珮帆表示，內地在2010年已經開始着手低空空域管理改革的頂層設計，至今不少於16個省份已把低空經濟作為重點發展目標之一，深圳政府提出建設低空經濟中心，估計2023年中國低空經濟規模已經超過5000億人民幣，2030年有望達到2萬億人民幣，而美國、英國、澳洲、中東等地方也在開始發展低空經濟，她指若香港不及早部署低空經濟的頂層設計以及落實發展，未來可能會成為內地唯一一個沒有低空經濟的「落後城市」，推動低空經濟也要不斷「追落後」。

議員陳沛良指香港發展低空經濟有限制，如內地可以用無人機配送外賣與速遞，但礙於香港的城市規劃、樓宇間距及人煙稠密等因素影響，內地適合的飛行器低空作業場景未必亦適合於香港，他指現時本港可經營無人機匯演的公司並不多，根據相關公司反映，除要遵守飛行高度及飛行地區限制外，申請亦要經過民航處、飛行服務隊、執法部門及通訊事務管理局等多部門審批，認為政府應與時俱進，有條件適度放寬相關限制或者簡化申請流程。

鑑於審批過程繁複，議員陳紹雄亦認為政府應盡快檢視相關的法律框架及政策，以推進低空經濟產業發展，並探討在北部都會區及交椅洲人工島發展低空經濟的基建設施。議員鄧家彪建議推動啟德郵輪碼頭及東九龍海濱成為無人航空載具試點，供旅客暢遊維港兩岸。

署理運輸及物流局局長廖振新指低空空域使用者主要包括直升機和無人機，隨着科技發展，以先進空中運輸系統（AAM）為核心帶動的低空經濟概念在內地和國際間引起廣泛關注，政府預計低空空域的飛行活動將會逐漸增加，在符合技術和安全的情況下，進行AAM試飛是「可以考慮」，政府歡迎業界提供實際的方案，進行以試點形式的試飛活動。