油麻地頻惹祝融　嘉利大廈曾大火41人亡　近年屢生奪命火

佐敦華豐大廈今日(10日)發生3級火，截至目前已造成5人死亡，數十人受傷，令人痛心。但華豐大廈所在的油麻地，歷來就是火災高發區，當中更有大型火災事故曾造成了數十人死亡。油麻地發生的不少火災都是在唐樓，眾所周知，唐樓由於建造時間久遠、劏房眾多，甚至是住客亂接駁電綫，埋下了很多火災隱患，當中的消防設施亦有缺乏維護的情況，導致起火初期救援不及時，火勢擴大，造成奪命火災。

油麻地歷史上最嚴重的火災事故莫過於1996年11月的嘉利大廈大火，嘉利大廈就位於今次肇事的華豐大廈斜對面。當年大火共造成了41人死亡近百人受傷，震撼全港。

在近幾年，油麻地亦有發生嚴重火災事故，2020年11月的尼泊爾餐廳火災事故。事發餐廳位於廣東道近西貢街一幢唐樓內，事發原因懷疑是蠟燭點着隔音板造成火災。此次火災事故共造成8人死亡11人受傷。2021年3月，油麻地新填地街一幢唐樓發生火災，造成1人死亡，13人不適送院。2023年2月油麻地廣東道一幢唐樓發生火災，起火原因懷疑是充電器短路，造成1人死亡。

如此多的火災事故造成的傷亡令人扼腕痛惜，唐樓缺乏消防措施、不符消防安全指引及非法僭建問題由來已久，但一直未得到當局重視，此次事發的華豐大廈便是如此。有華豐大廈業主立案法團成員表示，大廈多年前已收到了屋宇署按《消防安全(建築物)條例》發出「消防安全指示」，要求不符合的舊式綜合用途及住用建築物業主，進行消防安全改善工程，但至今未有作出任何改善。他甚至表示，大廈年久失修，管理問題嚴重「你諗到咩問題佢都有。」。