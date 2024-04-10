大火隨時發生　走火警要帶備「逃生三寶」　

天氣炎熱而乾燥，火警隨時發生，人人需知道如何「走火警」求生。消防處今日(10日)提醒走火警時應帶備「逃生三寶」，包括濕毛巾、手提電話及門匙。若走火通道及樓梯有煙，應返回單位中躲避，在露台或窗戶懸掛被單或揮動毛巾，等待消防人員救援。

根據消防處「火警逃生」網頁，一旦身處的單位發生火警，居民應保持鎮定，呼喚單位內所有人準備離開，評估離開單位逃生會遇到的風險，迅速決定去留。若走廊沒有煙而決定離開單位「走火警」，市民應帶備逃生三寶(手提電話、門匙、濕毛巾)，用最近的樓梯逃生。若樓梯有煙，立即改用其他樓梯逃生。如濃煙堵塞去路，應伏地爬行，接近地面的空氣比較少煙。

若沒有樓梯可以安全通過，處方建議居民返回單位，或到其他單位拍門，直至找到安全地方躲避，關閉大門後應用膠紙及濕毛巾密封門邊的罅隙；在露台或窗戶懸掛被單或揮動毛巾，令消防人員知悉身處位置。

香港紅十字會社區備災服務亦提醒，市民平日需預先規劃逃生路線同集合地點，確保走廊同梯間暢通無阻，準備並定期檢查逃生包，以及電器設備要經常檢查和保養，不使用嘅電器要時刻關上。如果不幸遇上任何緊急事故時，記住要先確保自身安全，在能力範圍下再幫助身邊有特別需要嘅人，如長者、兒童、殘疾人士、少數族裔人士等。