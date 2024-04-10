華豐大廈申請市建局資助改善消防安全　交表逾3年仍未動工

佐敦道華豐大廈今日（10日）發生三級大火，造成多人傷亡，及後被揭發早於2018年已被屋宇署選為強制驗樓目標樓宇，但至今仍未遵從。市區重建局回覆本報表示，華豐大廈參加了該局5項資助計劃，當中包括樓宇更新大行動2.0（第二輪）及消防安全改善工程資助計劃（第二輪）等，但該大廈法團就該兩項資助計劃提交申請至今超過3年，仍未選出承建商展開工程。

市建局表示，華豐大廈參加的5項資助計劃包括樓宇更新大行動2.0（第二輪）、強制驗樓資助計劃、公用地方維修資助、消防安全改善工程資助計劃（第二輪）及招標妥。

樓宇更新大行動2.0（第二輪）方面，市建局表示已於2020年10月16日收到涉事大廈的申請表，並於2021年7月31日發出原則上批准通知書，法團曾向市建局申請個案延期，市建局於2023年11月批准進度延期至2024年8月。市建局又指，註冊檢驗人員已於2023年5月向屋宇署提交樓宇檢驗證明書，但法團及其顧問仍未呈交最終版標書給市建局作招標之用。

至於消防安全改善工程資助計劃（第二輪）方面，市建局於同樣於2020年10月16日收到涉事大廈的申請表，並於2022年1月31日發出原則上批准通知書，雖然市建局曾分別於2023年12月及2024年2月初向法團發出進度要求通知書及限期屆滿通知書，惟法團於在2024年2月底申請進度延期9個月，以召開業主大會重新揀選工程顧問，但至今仍未提交重新揀選工程顧問業主大會的日期及會議通知書等，督導委員會正審核其延期申請。