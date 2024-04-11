東方日報A1：佐敦3級火　煉獄火場　5死40傷

佐敦一幢樓齡逾半世紀、賓館及劏房等林立的舊式商住大廈，昨晨低層大堂突然起火，期間火勢猛烈，濃煙直攻各樓層，舊樓瞬間變煉獄火場，大批住客逃生無門下，只能騎窗呼救或走上天台待援。消防接報趕至，火警升為3級，火勢約於兩句半鐘後被救熄。火警中有250人獲救，至少45人送院救治，當中4人主要燒傷及遭煙嗆不治，另有一人懷疑逃生時墮斃。傷者中有23人留醫，其中8人危殆，3人嚴重，消防已成立專案小組徹查慘劇原因。

現場為佐敦道13至15號華豐大廈，翻查資料，大廈於1964年落成，樓高16層，約有230個單位，除住宅外，至少有35間持牌賓館，更有劏房、「一樓一」、中醫館和教會等，亦有老牌健身房及武術團體練功房。昨晨7時53分，大廈一至二樓大堂位置起火，其後火勢夾雜濃煙，迅速蔓延至其他樓層，甚至一度傳出疑似爆炸巨響。

據悉，由於事發時間尚早，不少住戶好夢正酣，煙霧秒速擴散下，梯間及走廊濃煙密布，不少住客察覺火警發生已驚覺逃生無門。有居於高層的住客被迫退守單位，另有中低層住客用濕毛巾掩鼻，不停咳嗽下騎窗或坐在冷氣機上揮動毛巾待援。另據報有包括小孩在內等10多人被迫走上天台暫避及揮手求救。

消防在接報後3分鐘趕至，鑑於現場火勢猛烈，遂於上午8時04分把火警升為3級，先後出動218名消防及救護員，動用兩條喉、兩條鋼梯水塔和兩隊煙帽隊灌救，以及派出35輛消防車和24輛救護車支援，一邊從多方位撲救火勢，一邊爭分奪秒救人。其後，火勢於上午8時54分受到包圍，再於約一小時後受到控制，至上午約10時30分大致被救熄。期間，佐敦道近彌敦道一段全線封閉，交通略為受阻。

火警中有250人獲救及50人疏散，部分傷者送院時臉部熏黑，需用氧氣罩協助呼吸，人員更需以心肺復甦法替他們急救。火災共有45人送院（7個月至94歲），當中3男2女經搶救後不治，包括兩名分別姓黎（66歲）及姓曾（69歲）男子，其餘一男兩女死者（23至約30歲）身份有待確定，當中兩男女死者為非華裔人士。死者中有4人主要燒傷及吸入性損傷，另有一人懷疑逃生時墮樓。至於傷者包括本地人及非華裔人士，有23人留醫包括7個月大女嬰，其中有6女及兩男危殆，3人情況嚴重。

消防表示，火場面積約20米乘20米，位處健身中心對開，波及範圍涉及多間賓館。遇難者中，一人在7至8樓梯間被尋獲、3人位處二樓走廊、一人懷疑從高處飛墮至一樓平台。

消防初步檢視大廈圖則，暫未發現樓層結構有特別改動，惟在一樓發現有頗多燈箱等塑膠物料，會交由專案小組調查是否造成濃煙的原因。執法部門會循刑事方向調查，以了解是否有人需負刑責，並呼籲目擊者提供資料。今次火災死傷枕藉，有大廈住戶在社交平台上載逃生情況，顯示火警期間樓層煙霧密布，一片灰濛，又展示懷疑起火樓層焦黑一片的駭人畫面。有住戶潘小姐憶述火劫時仍猶有餘悸，表示被家人喚醒後，本擬循正門逃生，但遭濃煙封路一度折返，其後察覺後門煙霧較少始能逃出生天。有居於14樓的李女士被濃煙熏眼，受訪時仍難止淚水，她指逃生時因濃煙致寸步難行，只能躲進13樓的殘廁候援，慶幸最後有驚無險。

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