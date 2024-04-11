沙田大埔公路因工程改道　1司機疑睇錯路牌　3車跟隊釀4車逆線行

沙田兩日前凌晨有4車逆線行駛。網上瘋傳一段長36秒的車Cam片，顯示日期在本周二(9日)凌晨近5時，一輛汽車沿大埔公路沙田段往火炭方向中線行駛，當駛至沙田火車站對開時，赫見迎頭有兩車疑行錯路，由沙田鄉事會路逆線轉落大埔公路，再駛出快線，拍片車輛司機立即扭左軚閃避；尾隨兩車後再有一輛市區的士及另一車「跟隊」逆線駛落大埔公路，司機見狀收慢車速停車避免發生交通意外。其後，拍片者車內有人稱「點解逆線啊，喂？」，另一人回應「行錯路，癡X線」，更嘻笑指「白癡仔，行錯路」，影片於此結束。至於該四輛逆線行駛車輛的司機駛至何處才「知衰」掉頭，就不得而知。

有網民睇片後質疑行錯路司機「全部都盲? 冇人睇地線，冇人睇路牌?」、「改路改到咁，一個盲毛帶頭後面又跟住」、「笑死我，想睇埋後cam」，亦有人稱「最想知佢哋係邊度出返去」、另有網民指上址「改路指示不清晰，害死人！」，又有人笑謔「這是凌晨四點飛車黨？」。

翻查資料，為配合大埔公路(沙田段)道路擴闊及加建隔音屏障工程，本月9日凌晨1時至上午5時實施臨時交通安排。當中大埔公路－沙田段(南行)前往城門隧道公路及青沙公路的受影響，車輛將改經沙田路(東行) 、源禾路（南行）及沙田鄉事會路（西行）；及沿火炭路及源禾路（北行）前往大埔公路－沙田段(南行)的受影響車輛須改經源禾路（南行）及沙田鄉事會路（西行）。