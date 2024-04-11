DSE中文科開考　石硤尾一中學「監考易」甩碌　校方需人手核實

文憑試首個核心科中文科今日(11日)開考，考生應考中國語文卷一(閱讀理解)及卷二(寫作)。當局今年採用第二代公開考試支援系統(PESS2)，考生以「報到易」報到，監考老師以「監考易」點名。不過石硤尾某中學，監考老師使用「監考易」時就出現問題。教育界議員朱國強表示高度關注，促請考試及評核局盡快調查，確保系統運作穩妥。

據了解，多所學校反映今早「監考易」系統故障，致考務人員未能登入，須臨時改回人手紙本記錄，雖未至於影響考試進行，但作為今年所有試場推行「第二代公開考試支援系統」（PESS2）的組成部分，系統故障意味今早未能進行電子報到。

隨着核心科目考試將持續至下周二(16日)，朱國強促請考評局盡快調查事件及修復系統，並進行壓力測試，確保系統可靠安全後，始重新全面運作，減輕前線考務人員的工作量。至於以人手方式點算出席及答卷收集紀錄，需要較長時間核實，但相信不影響考試進行及考生表現。

該校文憑試負責老師廖瀚文表示，考生使用「報到易」簽到後、監考員再用「監考易」核對考生身份，但在登入時卻出現問題，監考老師最後以紙本方式進行點名。他續指，考生在以「報到易」點名後已關閉手提電話，所以對考生影響不大，校方已向考評局通報事件，目前未知是學校單一事件或整體系統出現問題。而學校校長周修略則表示，學校事前有進行相關測試，而昨日及前日開考的科目亦沒有出現相關問題。