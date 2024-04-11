破德國空運偽裝琥珀及閃粉毒郵包　海關檢逾7100萬氯胺酮

香港海關於周二(9日)在赤鱲角香港國際機場，截獲兩票由德國空運到港的毒郵包，分別檢獲100公斤及29公斤懷疑氯胺酮，市值共約7,100萬港元。經監控遞送行動，人員於同日下午在旺角區內拘捕一名24歲報稱無業的外籍男子，並在其附近處所內檢獲電子磅、鎅刀及多個大型行李箱，相信成功搗破一個毒品包裝及分銷中心，防止毒品流入市面。

關員當日根據風險管理，檢查一個報稱裝載238公斤琥珀原石的郵件，該批貨物以紙皮箱裝載，經X光檢查發現影像密度不一，代表箱內有不同物質組成。關員打開紙皮箱檢查，發現箱內共38個白色尼龍袋以獨立封條紥緊封口，其包裝手法並不尋常。每個尼龍袋內均裝有兩個透明膠袋，膠袋分別裝載不規則的啡白色及奶白色顆粒物，經毒品測試後相信該批奶白色顆粒物為毒品氯胺酮，共重100公斤、市值約5,500萬港元。

其後，海關再檢查另一個同由德國付運的郵包，郵包報稱載有108公斤車漆用閃粉，同樣以紙皮箱運載，惟其X光影像亦出現密度不一異常。海關其後分拆紙皮箱內8個細箱，並於69樽不同顏色的粉狀物內，檢出29樽呈白色粉狀為毒品氯胺酮，共重29公斤、市值約1,600萬港元。海關相信涉案販毒集團近日剛剛到港成立分銷網絡，並以「以假亂真」的手法蒙混過關，行動成功搗破該販毒集團，不排除有更多人被捕。