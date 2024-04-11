立會通過發展低空經濟議案　議員建議成立跨部門專責小組

立法會今日(11日)通過，推動低空經濟發展的議員議案。有議員指出本港不利低空飛行的諸多因素，如高樓密集、法規滯後、監管政策跟不上；亦有議員呼籲政府必須拆牆鬆綁，直言落後的法例會令本港錯失發展低空經濟的機會。對於成立跨部門專責小組，以研究並推動低空經濟發展的倡議，政府代表說會仔細考慮，

議員林琳表示發展低空經濟，須要技術、資金和建立應用場景，還要加上政府扶持和引導。相比內地城市，香港的低空經濟的研究仍處於起步階段。她說今年2月28日曾就無人機而提出質詢，當局的答覆是「密切留意大灣區的低空經濟發展」的情況。她說本港的空域管理，為低空經濟造成制肘，況且高樓密集，無人機可飛行區域受不少限制，交通管制設施及相關法規出都比較滯後，監管政策亦都跟不上，不過如此種種，不是一句「密切留意 大灣區的低空經濟發展」就可推搪。礙於地勢環境，香港發展低空經濟未必能夠像其他地方般進行大規模試驗，但在元朗、粉嶺等地平坦的地域則可先行先試，為相關的應用場景劃出區域，探索最可行方案，以及如何結合深圳共同做好低空經濟。她說低空經濟潛力巨大，不能因遇到限制就避而不談，反而要設法將限制拆牆鬆綁。發展新產業須講求積極性，不是眼望對面河就可成事。

議員劉國勳指鄰近城市如深圳、廣州等都開始發展低空經濟，如開放空中的士的營運，運送醫療物質和血包，並應用於物流運輸，可見低空經濟有巨大潛力。而本港亦將無人機應用於樓宇測量，工程勘探等。他認為北部都會區應可打造適合低空經濟的應用場景，如交通物流、應急救援等。本港亦可培訓操作員、或招攬相關企業落戶北都等。

法律界議員林新強，指無人機發展一日千里，不過最先進、最具規模的無人機公司，其創辦人原是香港科技大學的研究生，有傳言指因礙於《民航條例》不便在郊外試飛，結果改往深圳發展，並於2006年成立企業。反觀香港法例要去到2022年《小型無人機令》正式生效，玩無人機才不違法。他說經過多年發展，今日的民用無人機已不止玩樂或拍攝，還可用於速遞。本港某物流企業曾於內地農村進行無人機送貨實驗，解決偏遠地區送貨的問題。今年年初，大灣區推出無人機快遞服務，由深圳運貨往珠海，運載20公斤貨物的收費由40元起。可是有關無人機運載服務香港並不適用，事關無人機加貨物的重量，違反香港法例第448G章《小型無人機令》的重量要求。林新強呼籲政府要與時並進，修訂法例以配合無人機實驗發展，畢竟法律是要令到社會發展得更好，而不是「阻住地球轉」。

議員陳祖恒指低空餐飲和物流配送都成為內地的新興趨勢，香港亦應對接低空經濟的機遇。建議在創科層面，引進和培育更多低空經濟相關產業，例如以稅務誘因，強化香港作為小型飛機和無人機租賃業務的樞紐。此外，要結合智能微工廠概念，將上游研發設計、中游部件組裝及下游應用服務匯聚在香港，壯大香港無人機科技的產業群。

在應用層面，陳祖恒認為政府可與深圳、澳門、珠海等城市，探討構建跨境低空物流通路的可行性，加強與周邊地區的經濟聯繫和區域共同發展。政府應檢視相關法規律，盡可能拆牆鬆綁，建議政府可由商經局、創科工業局等相關政策局和部門組成工作組，跨部門做好低空經濟的長遠發展規劃，並於北部都會區等新發展區劃成試行區，讓低空行業及企業在指定地點，進行低空科技項目試行計劃，加快無人機技術的開發、試用和落地的效率。

發展局副局長林智文，指根據內地經驗，低空經濟產業化需多方面的配合，北部都會區和交椅州人工島的研究團隊，會在相關規劃作出積極配合，提供低空經濟所需的土地和基建設施。

對於議員提議成立跨部門的專責小組，以研究並推動低空經濟發展，運輸及物流局局長林世雄說政府會仔細考慮，並密切注視先進空中運輸系統在物流業的應用情況，歡迎業界提出實際可行的建議，在符合技術和安全的考量下，在現有空域進行試飛活動。