屋宇署曾發消防安全指示予華豐大廈　法團時隔16年未遵辦

佐敦華豐大廈昨日發生三級大火，導致多人死傷，引起社會關注大廈的消防安全事宜。屋宇署證實，2008年曾向佐敦華豐大廈法團發出消防安全指示，要求提升至切合現代要求的防火保障，但至今仍未遵辦指示。有地區人士直言，曾與大廈法團溝通，惟遵從命令及做大維修也出現分歧，最終沒有執行相關要求。

屋宇署指，該署在2018年亦就大廈公用部分發出強制驗樓法定通知，註冊檢驗人員去年建議需進行修葺工程，當中包括更換防火門、提供逃生樓梯防護門廊等。現時註冊檢驗人員與大廈法團商討承建商招標事宜。

油尖旺區議員葉傲冬今日(11日)在一個電台節目指，在2017至2018年期間，曾與華豐大廈法團溝通並請民政處協助，但法團內部有爭拗，就是否遵從命令及做大維修也出現分歧，最終拒絕區議員協助，令他們錯失這宗個案，他強調已多番提醒法團要遵從屋宇署命。他稱舊樓小業主在揀選工程顧問不時有困難，例如招標過程發現工程價格昂貴。

建築測量師何鉅業在同一節目指，近年政府已推出不同資助協助舊樓業主進行維修，亦有技術支援，但始終資助有上限，過程當中，業主就誰作牽頭及金錢問題， 出現障礙及拖延。他贊成由政府介入先代辧工程再追回費用，不過全港舊樓眾多，不可能要求政府代辦數千幢樓宇的維修。