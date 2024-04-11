曾接待英美政客　李宇軒供稱無論如何都會被捕　遂繼續游說行動

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（11日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供，並接受辯方盤問。庭上透露，國安法條文出台後，他曾向英國政客裴倫德表示，相信對方已犯法。由於李宇軒覺得，北京認定他是政敵，無論如何他都會被捕，他因此決定不停手，繼續他的游說行動。

審訊今日踏入第58日，擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，續代表黎智英盤問李宇軒。李宇軒稱，2019年6月至2020年7月1日期間，他曾經辦眾籌全球登報行動，亦曾在港接待美國參議員Rick Scott、英國國會議員Bob Seely等人。李說，他當時相信其作為是合法，事實上，據他的理解，他在國安法生效前的行為並未遭檢控。李宇軒同意，「重光團隊」內部沒有共識，或跟任何人達成協議，讓他代表「重光團隊」做非法行為。

李宇軒指，約於2020年6月30日，他讀過國安法條文後，便傳訊息給英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），說條文比想像中差，又謂根據條文，裴倫德已經犯法。李宇軒進一步解釋，國安法條文含糊，用字「好闊」 ，而且具域外法權，他預期條例會用於政治敵人。被問到何不停止游說行動，李續供稱，他覺得北京會「搬龍門」，因此一般市民不會知道「紅線」劃在哪裡。以他理解，如果當局想政治檢控一個人，當局總會有方法，與該人是否繼續做一件事無關。另一方面，他當時已認為，北京可能已認定他作政敵，即使他停手都會被捕。最終，他決定繼續進行游說行動。

另外，李宇軒同意，他更新「重光團隊」或對華政策跨國議會聯盟網站前，沒有跟黎智英或黎的助手Mark Simon討論。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022