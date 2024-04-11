男警威脅女子發布不雅片罪脫　官指「IG見」可有不同意思

男警被指威脅其前女友，聲稱會在網上平台發布她為自己口交的不雅影片。涉案男警遭落案起訴1項未經同意下威脅發布私密影像罪，他否認控罪，案件早前經開審後，屯門裁判法院裁判官黃國輝今早(11日)裁定罪名不成立。黃官指，被告在向事主傳送涉案口交片後只表示「IG(Instagram)見」，該些文字可以有不同意思，之後2人亦有互相傳送裸露性器官照片等。黃官對被告是否有威脅發布影像存疑問，認為控方未能毫無合理疑點證明被告有干犯控罪。

辯方及後申請可獲訟費，但裁判官指被告的行為足以構成自招嫌疑，故拒絕申請。28歲被告謝朗傑，於控罪書報稱為警員，據悉他已被停職。他被控1項未經同意下威脅發布私密影像罪。控罪指他於2023年4月11日，在港威脅會發布X的私密影像。

裁判官裁決指，案發時被告與X仍為情侶，事後雙方並無提出分手且關係仍然良好，並有互發文字及圖片訊息，包括露出性器官圖片，2人亦有戲謔的對話。裁判官又指，根據訊息紀錄被告傳送涉案片段後約7分鐘才發訊息稱「IG見」，但並無進一步解釋。其後2人亦有同到深圳遊玩，1個月後亦有性交，直至分手後X才報案。執法人員要求X交出手機查閱與被告訊息時，她在刪除部份訊息後才交出手機。裁判官考慮過上述要素後，認為控方未能毫無合理疑點證明被告有干犯控罪，被告最終脫罪。

雙方承認事實透露，被告在去年2月初，透過交友程式結識X，其後2人交往，惟同年7月分手。X供稱，雙方首次見面便發生性行為，其後交往。被告曾拍攝她更衣、小便，以及口交等片段。X曾多次要求被告刪除相關片段，被告拒絕更稱「幫你派街坊」。X稱她曾提分手，被告向她發布相關片段又稱「IG見」，其後稱只是「講吓」。2人在同年7月正式分手，X及後報案。

案件編號：TMCC 2436/2023