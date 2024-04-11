被控9項非禮罪案押後至5.23再訊　網紅「劉馬車」期間須還押

本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」，涉嫌在去年11月至今年1月期間，多番在天水圍一帶非禮共6名女子。劉最終就兩案共被控9項非禮罪，案件今（11日）於屯門裁判法院再訊。裁判官按控方申請，把案件押後至5月23日再訊，等候控方提取法律意見，以考慮控罪適切性，期間被告須繼續還押。據控方稱早前已進行認人手續，當中有7名事主認出被告。

27歲被告劉駿軒，報稱無業。就首宗案件中，劉被控1項非禮罪，指他於2023年11月29日，在天水圍運動場內非禮女童X；劉於次案則被控8項非禮罪，指他於2023年11月29日至2024年1月1日，分別在天水圍頌富廣場、俊宏軒商場、荃灣廣場等，非禮女童A、B和D，以及女子X、Y和Z。

控方於庭上申請把案件押後，以等待提取法律意見。辯方指不反對押後，但稱被告已還押多時，希望案件可提早至5月9日再訊，但被裁判官拒絕。辯方亦有替被告申請保釋，但同樣被裁判官拒絕。案件將於4月19日再作保釋覆核。

案件編號：TMCC 2695/2023 ，TMCC 28/2024