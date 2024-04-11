發布貼文煽動他人分裂國家　「香港獨立黨」葡籍成員判囚5年

居於英國的葡萄牙籍男子，被指身為骨幹成員替曾在英國註冊成政黨的「香港獨立黨」營運多個社交平台，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨、請求英美駐軍香港及要求廢除中英聯合聲明等。該男子於前年來港探親時被捕，被控串謀煽動他人實施分裂國家罪，並於早前在區院認罪。法官練錦鴻今（11日）判處被告監禁5年。練官指被告利用社交平台宣掦港獨、扭曲歷史，且妖魔化中國政府。練官指涉案貼文發布為期28個月，可見被告並非一時失去理智而為，案情實屬嚴重。

41歲葡萄牙籍被告黃煡聰，曾在香港任音樂教師。他被控於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為。

案情指，自2021年11月起執法部門在網上發現多個網上平台及社交媒體,以「香港獨立黨」的組織名義建立，包括互聯網網站、社交平台Facebook及Twitter(現稱X)，以及即時通訊軟件Telegram等頻道。該些網上平台被發現張貼大量分裂國家文宣，宣揚將香港從中國分離出去。該黨的簡介稱其在2014年由居於歐洲的香港僑民成立，翌年註冊成英國政黨。該黨要旨為支持港人爭取自決，就建國及重返英聯邦提供協助，並要求英國終止《中英聯合聲明》。該些平台平均有數百甚至過千人追蹤。案發時該黨於網上平台張貼共42則貼文，宣揚將香港從中國分離出去。

該黨於貼文提出五大綱領，包括宣布中國非法佔領香港、英國重新執行《南京條約》等，及要英美在港註軍。貼文上亦列出該黨多項特定活動，包括在英國註港領事館外示威、聲稱已向僱傭兵發電郵報價要摧毀香港政府勢力，及為實現港獨需軍費而發起眾籌等。直至2022年11月被告入境香港時被捕，警戒下稱受人所托替該黨管理該些網上平台帳戶，對貼文內容不知情。法證檢驗被告手機發現與該黨的Google帳戶建立了連結，且可登入該黨的多個社交帳號，手機內亦存有被告為該黨主席的名片。

案件編號：DCCC 210/2023