財赤連年議員促政府資產市場化　有行會成員質疑可行性

近年香港面對千億財赤。立法會今日（11日）通過更積極地管理好政府的非金融資產的議員議案。有議員指出香港步入高齡社會，日後醫療社福開支大幅增加，本港有結構財政不是沒有可能，但當局只有一項政策就是發債融資，惟發債非好辦法「只係將個問題留畀下一代」，促成立基金管理政府非金融資產。不過身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀卻對此表示保留，指政府過去將資產市場化，都出現有不少的後遺症，包括領匯。政府回應指要仔細考慮資產證券化問題，因為出售後有可能影響政府政策推行。

議員周文港指出，香港步入高齡社會日後醫療社福開支大幅增加，本港有結構財政不是沒有可能，社會要思考處理財政結構問題，優化公共財政效益。議員楊永杰則指出近年本港出現財赤，政府只有一項政策就是發債融資，惟發債非好辦法「只係將個問題留畀下一代」，建議政府成立基金管理政府非金融資產，因為目前由政府管理的非金融資產均出現不少問題如房委會街市等，相信商業管理為出路之一，認為可帶來收入和就機會。

議員黃英豪則指出近年香港面對複雜的政商環境，促政府採取多元化資產已增加非金融收入，舉例指政府有多條隧道、公路和橋樑，建議整合起來成立基建信託基金或新公司或將其上市集資或IPO，不但可提升管理水平，達致多贏情況。他又建議政府檢討收入低的公用項目如郵政局，相信可考慮公私型合作。

對於有議員建議將不動產打包市，議員葉劉淑儀表示對此有保留，指政府過去將資產市場化，但有不少的後遺症，舉例政府當年將屋邨全向賣予領匯，立法會至今仍收到不少投訴，又稱有人質疑港交所上市以謀利為先，令不少中小企上市緩慢，因此市場化不一定符合公眾利益。

另一議員謝偉銓則相信要為穩定本港財政作出貢獻，未必需要將資產出售或者再融資，單是管理好政府嘅轄下嘅各個基金同公司，善用好政府擁有嘅土地同物業，已經可為庫房帶來更大收入，「或者最少可幫納稅人慳番唔少冤枉錢」。他又提到市民和議員不時批評政府大花筒和濫用公帑，相當中政府經常開支，需要用在不同的公營、法定及資助機構，但政策局對部分機構在管控開支同和有效咁運用資源上的關注度卻明顯不足。他又提到政府手上有不少資產年年蝕錢，不時要納稅人注資救亡，或者借政府錢就一去冇回頭，例如海洋公園同迪士尼公司。謝直言無論是否面對財赤，政府都有必要改變心態同檢視相關制度，更積極和主動，管好政府的各類資產。