數碼騙徒聚焦香江　可疑交易超全球30%　扮銀行呃72億

科技發展普及，全球電子騙案日益增多。香港亦不例外，時有市民收到騙徒偽裝成各種身份，以電話、電郵等渠道騙取受害人資料及金錢。有信貸資料服務機構今日(11日)公布去年世界各地數據網絡詐騙情況，發現香港可疑數碼交易比全球高30%，不過受騙比例較全球少一半。報告顯示騙徒手法可能有所改變，主攻用戶註冊、登入等初始階段。

信貸資料服務機構環聯報告指出，2023年全球可疑數碼詐騙交易宗數較2022年同比上升14%，更比2019年大幅增加一倍。而同期全球總數碼交易宗數僅按年上升6%，與2019年相比增加90%，反映數碼詐騙增長迅速。而數碼詐騙受害者中，最普遍的手法為網絡釣魚(Phishing)，即透過詐騙電郵、網站、社交貼文及二維碼等盜取資料。

不過騙徒的詐騙策略可能出現改變，開始在消費者數碼服務初始階段下手。去年香港數碼交易中，有1成與「登入帳戶」相關的交易屬可疑數碼詐騙。其次為與「建立帳戶」相關的交易，例如註冊帳戶、首次登記及貸款申請等，可疑數碼詐騙交易比率達4.9%。市民在使用相關服務時，應多加留意，以免騙徒有機可乘。

香港消費者亦經常成為詐騙目標，騙徒會透過不同渠道獲取他們的帳戶權限以盜取資金。去年12月有調查顯示，有一半受訪港人過去3個月曾透過電郵、網絡、電話或短訊等途徑成為詐騙目標；不過當中只有5%的受訪者表示自己有受騙，較其他18個受訪國家及地區低一半，反映港人防騙意識高。

在各行業中，零售業在所有出現最多可疑詐騙，比率去年達8.4%，較2022年下跌28%。而金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率增幅最大，較2022年同比大幅增長190%。在2023年，金管局就收到超過1,200宗與詐騙相關的銀行投訴，為2022年的兩倍以上，涉及損失估計約達72億港元。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，香港各行各業的數碼化顯著加快，雖然可以提供更便利、優質的用戶體驗，但亦為騙徒帶來更多伺機獲利的機會。隨着全球發生眾多數據洩露事件以及深偽技術(Deepfakes)等先進科技的出現，我們可見騙徒正積極利用相關漏洞，聚焦攻擊消費者體驗歷程的初始階段。