YouTube再有淫片暫評III級未下架　9條II級影片僅1條被移除

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年底後，今年初開始百折不撓地就以上多個問題，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於3月28及4月5日(第9及10度檢舉)共舉報10條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處今日(11日)公告，繼3月15日後，再有一條影片評為暫定類別第III類別(淫褻)，涉及全裸金髮女郎被粗繩SM(性虐待)綑綁情節，不但意淫且意識不良，為東方檢舉以來第二次有影片被評為三級，該類影片不得向任何人發布，惟東網記者今日仍能瀏覽相關影片，至於其餘9條影片就一律被評為第II類物品(不雅物品)，當中只有一條已被YouTube移除。

東方最新於3月28日及4月5日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉10條不雅影片。當中，4月5日的5條影片中，有1條影片被淫褻物品審裁處暫評為第III類別(淫褻)。該影片是大膽及意識不良的音樂影片，一名全裸女子遭男子用粗繩SM(性虐待)綑綁，一時用布塞其口，一時蒙住其雙眼。在綑綁的過程，男子又大力揸其胸部，又舔其頸，女子又伸脷舔男子的面。裸女吊在半空時，男子捏住她的頸，又轉動她。由於女子大腿分開，陰部全程無遮無掩，其胸部及腰間之後更有大量紅色的繩印。

該影片是繼3月15日涉及槍擊及裸露女子的音樂影片被暫評為第III類別後，短時間內再有音樂影片被評三級，而涉及的情節更不堪入目。至於同日的其餘4條影片，包括裸體女模特兒在草原及河邊拍攝裸照、5名裸體女模特兒集體拍攝裸照、女子示範巴西式熱蠟脫毛，以及兩名女模特兒輪流拍攝裸照的過程。

至於3月28日舉檢的5條影片，其中一條片名聲稱是「直立板」課程的影片，今日已無法瀏覽，畫面顯示「該視頻違反了YouTube政策中關於裸露或色情內容的相關要求，已被移除」訊息。該影片的女模特兒示範多套性感及緊身泳衣、救生衣，之後全身赤條條，在沙灘及直立板上擺出各種撩人及淫穢的動作，時而自摸胸部，時而咬手指，在直立板上打開大腿或翹起臀部，胸部及陰部均無打格。

從上述影片被下架可見，YouTube會主動移除不符規則的影片。不過，其餘4條同樣涉及大量裸露情節及畫面的意淫影片，則相安無事。當中包括裸體女模特兒打扮成北美原住民在森林及廢墟拍攝、女模特兒在床上拍攝裸照時逐一脫去所有衣物並打開大腿展示陰部、兩名美女模特兒在酒店浴室脫清光，並在浴缸上自摸又互摸，又濕吻及舔身。最後一條影片是女模特兒身穿性感薄透的內衣褲對鏡頭，之後脫去內衣褲，做出不同的撩人動作。

按 《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬港元及監禁三年。